Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:30

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в чемпионате Англии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бруну Фернандеш (ФК «Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Фулхэмом» в 35-м туре чемпионата Англии в пятницу, 16 августа. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии сезона-2024/2025 стартует 16 августа 2024-го и завершится 25 мая 2025-го. Календарь АПЛ доступен в разделе лиги на нашем сайте.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
16 авг, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Фулхэм

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
0
Читайте также
Экс-фигурист Пеллетье стал хоккейным тренером и занимается с Макдэвидом
Дюплантис устроит соревнования с рекордсменом мира в барьерном беге
Сжегшего украинскую БМП военного ВС РФ представят к награде
Почему «Спартак» вступил в «гонку вооружений» с «Зенитом»
Долина рассказала о своем состоянии после пережитой аферы с недвижимостью
Умер вокалист рок-группы Great White Джек Рассел
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Англии — 1-й тур: расписание и результаты матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости