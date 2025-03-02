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2 марта 2025, 22:23

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти проиграл «Фулхэму» и вылетел из Кубка Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Фулхэму» в 1/8 финала Кубка Англии — 1:1 (пенальти 3:4).

Гости вышли вперед на 45+1-й минуте, забил Келвин Басси. Манкунианцы отыгрались благодаря голу Бруну Фернандеша на 71-й минуте.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались гости — 4:3. У «МЮ» одиннадцатиметровые не реализовали Виктор Линделеф и Джошуа Зиркзе.

«Фулхэм» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, «Манчестер Юнайтед» вылетел из турнира.

Кубок Англии. 1/8 финала.
02 марта 2025, 19:30. Олд Траффорд (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:1
Фулхэм

Источник: Сетка Кубка Англии
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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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