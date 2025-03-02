«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти проиграл «Фулхэму» и вылетел из Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Фулхэму» в 1/8 финала Кубка Англии — 1:1 (пенальти 3:4).
Гости вышли вперед на 45+1-й минуте, забил Келвин Басси. Манкунианцы отыгрались благодаря голу Бруну Фернандеша на 71-й минуте.
Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались гости — 4:3. У «МЮ» одиннадцатиметровые не реализовали Виктор Линделеф и Джошуа Зиркзе.
«Фулхэм» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, «Манчестер Юнайтед» вылетел из турнира.
Источник: Сетка Кубка Англии
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