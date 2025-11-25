Гол Дьюсбери-Холла принес «Эвертону» победу над «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Эвертону» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии — 0:1.

Единственный гол на 29-й минуте забил полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл.

С 13-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Идриссы Гейе.

Футболисты «МЮ» нанесли по воротам соперников 25 ударов, гости — три удара.

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть три матча подряд. Он занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ — у команды 18 очков после 12 игр. «Эвертон» выиграл второй матч подряд, с 18 очками после 12 встреч расположился на 12-м месте.