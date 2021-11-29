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«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с Рангником по всем условиям контракта

14:22
Ральф Рангник. Фото Getty Images
Ральф Рангник. Фото Getty Images
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«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера команда. Английский клуб достиг договоренности по всем условиям контракта с 63-летним специалистом, утверждает Sky Sports.

Рангник займет пост главного тренера «МЮ» и подпишет контракт до конца сезона. Правда, пока он получил разрешение на работу в Англии, так что Майкл Кэррик может остаться исполняющим обязанности главного тренера «Юнайтед» в ближайшем матче против «Асенала».

Ранее немец являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Официально железнодорожники ещё не сообщали о его уходе.

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Иван Шитик все материалы автора

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