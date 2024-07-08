«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с форвардом Нидерландов Зиркзе о переходе

«Манчестер Юнайтед» проинформировал «Болонью» о достигнутом соглашении с нападающим команды и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзе по условиям личного контракта, сообщает The Athletic.

По данным источника, англичане задействуют опцию выкупа контракта 23-летнего игрока за установленную итальянцами сумму в 40 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Зиркзе сыграл за «Болонью» 37 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.