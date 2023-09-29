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Сегодня, 13:30

Обвиняемый в насилии Антони вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
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Футболист «Манчестер Юнайтед» Антони
Антони.
Фото Reuters

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони возобновил тренировки в составе команды и может принять участие в ближайшем матче «красных дьяволов», сообщает Daily Mail.

10 сентября «МЮ» отстранил 23-летнего футболиста от тренировок из-за обвинений в насилии со стороны нескольких девушек. Сам игрок отрицает вину. В клубе отметили, что будут держать ситуацию с Антони под контролем, пока продолжается полицейское расследование.

«С тех пор как обвинения были впервые выдвинуты в июне, Антони сотрудничал с полицейскими как в Бразилии, так и в Великобритании и продолжает это делать. Как работодатель Антони, «Манчестер Юнайтед» решил, что он возобновит тренировки в Кэррингтоне и будет доступен для выбора, пока продолжается полицейское расследование. Это будет держаться под контролем в ожидании дальнейшего развития событий по делу. Как клуб, мы осуждаем акты насилия и жестокого обращения. Мы признаем важность защиты всех, кто вовлечен в эту ситуацию, и признаем влияние, которое эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие», — сказано в заявлении «Манчестер Юнайтед».

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 4 матчах команды и не отличился результативными действиями.

«Манчестер Юнайтед» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 9 очков за 6 туров. 30 сентября «красные дьяволы» дома сыграют против «Кристал Пэлас». Начало матча — в 17.00 по московкому времени.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12574777/Antony-Man-United-training-Gabriela-Cavallin.html
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
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Макелеле объявил об уходе из «Челси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
Результаты / календарь
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30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 - : -
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 - : -
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 - : -
30.09 17:00
Вест Хэм – Шеффилд Юн.
 - : -
30.09 17:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
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30.09 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 5
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 4
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 4
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 6 1 2
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Вулверхэмптон

 2 1 0
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