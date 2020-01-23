«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Бернли»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 24-го тура чемпионата Англии (0:2). Голы забили Крис Вуд и Джей Родригес.

Для команды Уле Гуннара Сульшера это второе подряд поражение. Она идет на 5-м месте в турнирной таблице. «Бернли» поднялся на 13-е место.

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24-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли» — 0:2 (0:1)

Голы: Вуд, 39 (0:1). Родригес, 56 (0:2).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Магуайр, Ван-Биссака, Уильямс (Шоу, 69), Мата, Матич, Фред, Перейра (Гринвуд, 46), Марсьяль, Джеймс (Лингард, 69).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд, Макнейл.

Предупреждения: Тэйлор, 67. Уэствуд, 68.

Судья: Мосс.

22 января. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».