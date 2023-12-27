«Манчестер Юнайтед» должен будет согласовывать с компанией INEOS все трансферы

После покупки 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед» миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров INEOS, клубу придется согласовывать с компанией все трансферы, сообщает The Times.

По данным источника, также руководству клуба придется обговаривать с INEOS возможные решения об отставке главного тренера Эрика тен Хага или директора Джона Мерто. «МЮ» обязан будет это делать, пока сделка о покупке акций находится на одобрении в АПЛ. Срок одобрения занимает от четырех до шести недель.

Ранее сообщалось, что новый совладелец «Манчестер Юнайтед» решил сократить 300 рабочих мест в клубе.

24 декабря «МЮ» объявил о продаже 25 процентов акций клуба главе транснациональной химической компании INEOS Джиму Рэтклиффу. 71-летний миллиардер приобрел 25 процентов акций клуба класса A и 25 процентов акций класса B. Кроме того, он дополнительно выделил 300 миллионов долларов, предназначенные для будущих инвестиций.