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Сегодня, 16:21

«Манчестер Юнайтед» должен будет согласовывать с компанией INEOS все трансферы

Ана Горшкова
Корреспондент
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После покупки 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед» миллиардером Джимом Рэтклиффом, который возглавляет совет директоров INEOS, клубу придется согласовывать с компанией все трансферы, сообщает The Times.

По данным источника, также руководству клуба придется обговаривать с INEOS возможные решения об отставке главного тренера Эрика тен Хага или директора Джона Мерто. «МЮ» обязан будет это делать, пока сделка о покупке акций находится на одобрении в АПЛ. Срок одобрения занимает от четырех до шести недель.

Ранее сообщалось, что новый совладелец «Манчестер Юнайтед» решил сократить 300 рабочих мест в клубе.

24 декабря «МЮ» объявил о продаже 25 процентов акций клуба главе транснациональной химической компании INEOS Джиму Рэтклиффу. 71-летний миллиардер приобрел 25 процентов акций клуба класса A и 25 процентов акций класса B. Кроме того, он дополнительно выделил 300 миллионов долларов, предназначенные для будущих инвестиций.

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ФК Манчестер Юнайтед
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Тен Хаг оценил игру Рэшфорда в матче «МЮ» с «Астон Виллой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
7
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
8
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
11
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
12
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 3 : 2
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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