"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере Ван-Биссаки за 50 миллионов фунтов

Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

По информации BBC, стороны согласовали сумму трансфера, которая составит 50 миллионов фунтов стерлингов. В ближайшее время 21-летний англичанин пройдет медицинский осмотр.

Зарплата Ван-Биссаки в "МЮ" составит 90 тысяч фунтов в неделю, что в девять раз больше его оклада в лондонском клубе.

В сезоне 2018/19 Аарон Ван-Биссака провел за "Кристал Пэлас" ​35 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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