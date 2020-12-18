«Манчестер Юнайтед» переиграл «Шеффилд Юнайтед» в 13-м туре чемпионата Англии (3:2). Как сообщает Opta, манкунианцы стали четвертой командой в истории высших дивизионов Англии, которая одержала 10 выездных побед подряд.

Ранее это удавалось «Тоттенхэму» (10 побед с апреля по октябрь 1960 года), «Челси» (11 — с апреля по декабрь 2008-го) и «Манчестер Сити» (11 — с мая по декабрь 2017-го).

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» стал первой командой, которая забила 2 и более голов в 10 выездных матчах подряд в английской премьер-лиге с 1960 года. Тогда это удалось «Тоттенхэму».