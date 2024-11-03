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Сегодня, 11:30

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: во сколько начало и где смотреть матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в чемпионате Англии 3 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антони, игрок «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в 10-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 3 ноября. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Юнайтед» — «Челси» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Красные набрали 11 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб с 17-ю очками располагается на шестой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
03 нояб, 19:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Челси

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
5
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
6
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
7
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
8
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
9
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
10
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
11
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
12
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
13
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 2 : 1
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 1 : 1
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 3 : 0
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 1 : 0
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 2
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Йоахим Андерсен

Йоахим Андерсен

Фулхэм, Кристал Пэлас

 6 1 1
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