«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: трансляция матча — в 19.30
В субботу, 24 октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Челси» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО спорт.
Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.