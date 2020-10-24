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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: трансляция матча — в 19.30

17:30
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; - &quot;Челси&quot;. Фото Reuters
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; - &quot;Челси&quot;. Фото Reuters
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В субботу, 24 октября, состоится матч 6-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Челси» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте ОККО спорт.

Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Манчестер Юнайтед — Челси

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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