«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Челси» в рамках 10-го тура АПЛ в воскресенье, 3 ноября. Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Манчестера набрал 11 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Энцо Мареска с 17-ю очками располагается на шестой строчке премьер-лиги.

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