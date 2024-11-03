«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Челси» в матче 10-го тура АПЛ — 1:1.

У хозяев гол с пенальти на 70-й минуте забил полузащитник Бруну Фернандеш. Спустя четыре минуты хавбек гостей Мойзес Кайседо сравнял счет.

«Манкунианцы» набрали 12 очков и занимают 13-е место в таблице АПЛ. Лондонцы с 18 очками поднялись на 4-ю строчку, обойдя «Арсенал» (18) и «Астон Виллу» (18) по дополнительным показателям.