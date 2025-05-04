«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» интересуются Хейсеном из «Борнмута»

Защитник «Борнмута» Дин Хейсен может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает CaughtOffside.

По сведениям источника, на 20-летнего испанца претендует «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Хейсен провел 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.