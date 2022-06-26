«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкасл» следят за ситуацией Неймара в «ПСЖ»

Нападающий Неймар летом может покинуть «ПСЖ». Интерес к игроку проявляют английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкасл», сообщает RMC Sport.

Однако пока официальных переговоров не было. Более того, «МЮ» начнет работу в этом направление только в том случае, если клуб покинет нападающий Криштиану Роналду.

А вариант с «Ньюкаслом» не очень интересен самому Неймару, который хочет выступать в более амбициозном и именитом клубе.

Ранее появилась информация, что представители 30-летнего бразильца связывались с «Ювентусом» на предмет возможного трансфера.

В прошедшем сезоне Неймар забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач в 28 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.