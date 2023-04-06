«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд», «Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм»

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче минимально обыгра «Брентфорд» (1:0). Победный гол на 27-й минуте забил форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд.

В другом матче «Ньюкасл» разгромил в гостях «Вест Хэм» (5:1). По два гола забили Каллум Уилсон и Жоэлинтон, еще один мяч забил Александер Исак.

«Манчестер Юнайтед» с 53 очками занимает 4-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» находится на 3-й строчке, опережая «МЮ» по дополнительным показателям. «Брентфорд» (43) расположился на 9-й позиции, «Вест Хэм» (27) идет 15-м.