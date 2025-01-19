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Сегодня, 15:30

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» в чемпионате Англии 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Бруну Фернандеш (ФК «Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном» в 22-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 19 января. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Красные набрали 26 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Чайки с 31 баллами располагаются на 10-й строчке АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
19 янв, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Брайтон

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Неделя

«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграли вничью
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
4
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
5
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
7
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
8
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
9
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
10
 Брайтон 21 7 10 4 32-29 31
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 21 7 5 9 26-29 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 21 7 3 11 43-32 24
16
 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.01 15:30
Ньюкасл – Борнмут
 1 : 4
18.01 18:00
Брентфорд – Ливерпуль
 0 : 2
18.01 18:00
Лестер – Фулхэм
 0 : 2
18.01 18:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 0 : 2
18.01 20:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 2
19.01 17:00
Эвертон – Тоттенхэм
 - : -
19.01 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
19.01 17:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
19.01 19:30
Ипсвич – Ман. Сити
 - : -
20.01 23:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 20 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 17 1 5
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