«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» и вылетел из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» в 1/32 финала Кубка Англии — 1:2. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд».

На 12-й минуте счет открыл форвард гостей Браян Груда. На 64-й минуте преимущество «чаек» с передачи Груды увеличил Дэнни Уэлбек. Один мяч хозяев в концовке матча отыграл Беньямин Шешко, которому ассистировал Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» завершил выступление в турнире, соперник «Брайтона» по следующему раунду определится позднее.

После 21 тура чемпионата Англии сезона-2025/26 «красные дьяволы» с 32 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, «Брайтон» (29 очков) располагается на 11-й строчке.