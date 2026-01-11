«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» и вылетел из Кубка Англии
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» в 1/32 финала Кубка Англии — 1:2. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд».
На 12-й минуте счет открыл форвард гостей Браян Груда. На 64-й минуте преимущество «чаек» с передачи Груды увеличил Дэнни Уэлбек. Один мяч хозяев в концовке матча отыграл Беньямин Шешко, которому ассистировал Бруну Фернандеш.
«Манчестер Юнайтед» завершил выступление в турнире, соперник «Брайтона» по следующему раунду определится позднее.
После 21 тура чемпионата Англии сезона-2025/26 «красные дьяволы» с 32 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, «Брайтон» (29 очков) располагается на 11-й строчке.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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