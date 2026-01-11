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11 января, 21:24

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» и вылетел из Кубка Англии

Алина Савинова
Браян Груда празднует первый гол «Брайтона» в ворота «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» в 1/32 финала Кубка Англии — 1:2. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд».

На 12-й минуте счет открыл форвард гостей Браян Груда. На 64-й минуте преимущество «чаек» с передачи Груды увеличил Дэнни Уэлбек. Один мяч хозяев в концовке матча отыграл Беньямин Шешко, которому ассистировал Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» завершил выступление в турнире, соперник «Брайтона» по следующему раунду определится позднее.

После 21 тура чемпионата Англии сезона-2025/26 «красные дьяволы» с 32 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, «Брайтон» (29 очков) располагается на 11-й строчке.

Кубок Англии. 1/32 финала.
11 января, 19:30. Олд Траффорд (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
1:2
Брайтон
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ФК Манчестер Юнайтед
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
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