«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» сыграли вничью со счетом 4:4

«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Борнмутом» в 16-м туре чемпионата Англии — 4:4.

«Красные дьяволы» трижды выходили вперед по ходу матча, но не смогли удержать преимущество в счете. Голы хозяев забили Амад Диалло, Каземиро, Бруно Фернандеш и Матеус Кунья. У гостей отличились Антуан Семеньо, Эванилсон, Маркус Тавернье и Эли Жуниор Крупи.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и располагается на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ. У «Борнмута» 21 балл и 13-я строчка. Команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате до семи матчей.

«МЮ» 21 декабря на выезде сыграет против «Астон Виллы», а «Борнмут» днем ранее примет «Бернли».