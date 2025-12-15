«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча АПЛ
«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» встретятся в матче чемпионата Англии
«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» встретятся в матче 16-го тура чемпионата Англии в понедельник, 15 декабря. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: трансляция матча АПЛ (видео)
В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В 15 турах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков, «Борнмут» — 20 очков. В 15-м туре «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1), а «Борнмут» сыграл вничью с «Челси» (0:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|13-5
|15
|
2
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
3
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|16-5
|10
|
4
|Брентфорд
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
5
|Лидс
|5
|2
|3
|0
|7-3
|9
|
6
|Ливерпуль
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
7
|Эвертон
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|
8
|Ньюкасл
|5
|2
|2
|1
|9-9
|8
|
9
|Халл Сити
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
10
|Челси
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
11
|Ипсвич
|5
|2
|0
|3
|7-11
|6
|
12
|МЮ
|5
|1
|2
|2
|8-8
|5
|
13
|Нот. Форест
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
14
|Кристал Пэлас
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Сандерленд
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|
16
|Астон Вилла
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|
17
|Ковентри
|5
|1
|0
|4
|1-10
|3
|
18
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
19
|Тоттенхэм
|5
|0
|2
|3
|2-8
|2
|
20
|Фулхэм
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.10
|14:30
|Арсенал – Лидс
|- : -
|10.10
|17:00
|Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|10.10
|17:00
|Челси – Борнмут
|- : -
|10.10
|17:00
|Ипсвич – Фулхэм
|- : -
|10.10
|17:00
|Сандерленд – Брайтон
|- : -
|10.10
|19:30
|МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|11.10
|16:00
|Кристал Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|11.10
|16:00
|Халл Сити – Эвертон
|- : -
|11.10
|18:30
|Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|12.10
|22:00
|Ковентри – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|4
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|П
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|2
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0
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