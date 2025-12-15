«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» встретятся в матче чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» встретятся в матче 16-го тура чемпионата Англии в понедельник, 15 декабря. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: трансляция матча АПЛ (видео)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В 15 турах чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков, «Борнмут» — 20 очков. В 15-м туре «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вулверхэмптон» (4:1), а «Борнмут» сыграл вничью с «Челси» (0:0).