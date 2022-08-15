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15 августа, 23:45

«Манчестер Юнайтед» близок к покупке форварда «Атлетико» Куньи за 50 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Матеус Кунья может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным Talksport, английский клуб близок к тому, чтобы осуществить трансфер 23-летнего бразильца за 50 миллионов евро.

Бразильский футболист перешел в «Атлетико» из «Герты» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кунья сыграл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://talksport.com/football/1171773/manchester-united-atletico-madrid-cunha-transfers-ronaldo/
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