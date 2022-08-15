«Манчестер Юнайтед» близок к покупке форварда «Атлетико» Куньи за 50 миллионов евро
Нападающий «Атлетико» Матеус Кунья может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По данным Talksport, английский клуб близок к тому, чтобы осуществить трансфер 23-летнего бразильца за 50 миллионов евро.
Бразильский футболист перешел в «Атлетико» из «Герты» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро.
В минувшем сезоне Кунья сыграл за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Челси
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Брайтон
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|6-2
|4
|
8
|Лидс
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
9
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
12
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Саутгемптон
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
15
|Вулверхэмптон
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Кр. Пэлас
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
18
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
19
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|- : -
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|- : -
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|- : -
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|2
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Рис Джеймс
Челси
|2
|0
|2
|
|
Дэнни Ингс
Астон Вилла
|2
|0
|2
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