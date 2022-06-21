«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вингера «Аякса» Антони

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вингера «Аякса» Антони.

По данным Mirror, представители английского клуба уже прибыли в Амстердам, чтобы завершить трансфер футболиста. Клубы согласовали переход 22-летнего игрока за 46,5 миллиона евро.

Также сообщается, что у Антони сложились хорошие отношения с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом за время совместной работы в предыдущие годы.

В прошедшем сезоне бразильский футболист забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

Контракт вингера с нидерландским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Антони стал игроком «Аякса» в июле 2020 года.