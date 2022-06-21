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«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вингера «Аякса» Антони

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вингера «Аякса» Антони.

По данным Mirror, представители английского клуба уже прибыли в Амстердам, чтобы завершить трансфер футболиста. Клубы согласовали переход 22-летнего игрока за 46,5 миллиона евро.

Также сообщается, что у Антони сложились хорошие отношения с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом за время совместной работы в предыдущие годы.

В прошедшем сезоне бразильский футболист забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач в 33 матчах за «Аякс» во всех турнирах.

Контракт вингера с нидерландским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Антони стал игроком «Аякса» в июле 2020 года.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/transfer-news-live-martinez-sterling-27276917
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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