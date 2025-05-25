«Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу» в рамках 38-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 25 мая. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

За ключевыми событиями встречи «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции игр АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 38-й тур.

25 мая 2025, 18:00. Олд Траффорд (Манчестер)

По итогам 37-ми туров премьер-лиги «МЮ» набрал 39 очков и занимает 16-е место. «Астон Вилла» с 66 баллами располагается на шестой строчке чемпионата.

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