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Сегодня, 21:30

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: смотреть матч АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Видеотрансляция матча «МЮ» — «Астон Вилла» начнется в 23.00 мск 26 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Эрик тен Хаг.
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

26 декабря «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» сыграет против «Астон Виллы» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» можно в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры АПЛ в матч-центре «СЭ».

«МЮ» под руководством тренера Эрика тен Хага набрал 28 очков, занимая восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» Унаи Эмери находится на третьей строчке с 39 баллами.

В последний раз команды играли друг с другом 30 апреля 2023 года. Тогда «Манчестер Юнайтед» дома победил «Астон Виллу» со счетом 1:0 в 34-м туре АПЛ.

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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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Неделя

Сэм Эллисон стал первым темнокожим судьей в АПЛ с 2008 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
11
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
12
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 - : -
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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