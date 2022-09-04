«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Магуайр и Криштиану Роналду снова остались в запасе

В центральном матче 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Арсенал». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Защитник Харри Магуайр и нападающий Криштиану Роналду снова остались в запасе «МЮ».

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Мактоминей, Эриксен, Б.Фернандеш, Антони, Санчо, Рэшфорд.

Запасные: Хитон, Дубравка, Линделеф, Магуайр, Фред, Каземиро, Шоу, Эланга, К.Роналду.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салита, Габриэл, Зинченко, Локонга, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Г.Жезус.

Запасные: Тернер, Тирни, Смит-Роу, Нкетиа, Холдинг, Седрик, Томияси, Виейра, Маркиньос.