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4 сентября, 17:35

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: Магуайр и Криштиану Роналду снова остались в запасе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В центральном матче 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Арсенал». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Защитник Харри Магуайр и нападающий Криштиану Роналду снова остались в запасе «МЮ».

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Мактоминей, Эриксен, Б.Фернандеш, Антони, Санчо, Рэшфорд.

Запасные: Хитон, Дубравка, Линделеф, Магуайр, Фред, Каземиро, Шоу, Эланга, К.Роналду.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салита, Габриэл, Зинченко, Локонга, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Г.Жезус.

Запасные: Тернер, Тирни, Смит-Роу, Нкетиа, Холдинг, Седрик, Томияси, Виейра, Маркиньос.

Криштиану Роналду
Харри Магуайр
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
5
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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12 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 5 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 5 0 0
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