«Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом туре чемпионата Англии
«Арсенал» в гостях победил «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 1:0.
Победный гол забил защитник «канониров» Риккардо Калафьори. Итальянец отличился после углового на 13-й минуте.
В следующем туре АПЛ лондонцы дома примут «Лидс». Игра пройдет 23 августа. «Манчестер Юнайтед» 24 августа в гостях сыграет с «Фулхэмом».
Новости