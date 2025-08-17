Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

17 августа, 20:25

«Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом туре чемпионата Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
Фото Reuters

«Арсенал» в гостях победил «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Победный гол забил защитник «канониров» Риккардо Калафьори. Итальянец отличился после углового на 13-й минуте.

В следующем туре АПЛ лондонцы дома примут «Лидс». Игра пройдет 23 августа. «Манчестер Юнайтед» 24 августа в гостях сыграет с «Фулхэмом».

Нападающий &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Матеус Кунья бьет во&nbsp;воротам &laquo;Арсенала&raquo;.«МЮ» был лучше «Арсенала», новичок Кунья творил чудеса. Но команда Аморима все равно проиграла
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.
17 августа, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Арсенал

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Риккардо Калафьори
Читайте также
Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Популярное видео
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • arno11

    Из-за маэстро изменили два правила в футболе. Первое - за срыв голевой атаки вне штрафной площади дается прямая красная карточка (первую получил Бессонов на Каниджии в 1990 году), второе - вратарю (в основновном Чанову ) нельзя брать в руки мяч, после паса назад от защитника ( в основном Олега Кузнецова). И все это делалось из-за счета на табло. Кстати еще маэстро говорил, что важен результат, а на мнение зрителей плевать.

    18.08.2025

  • Marcus Crassus

    Какое мастерство?Весь матч вату катать?Арсенал ВООБЩЕ НИЧЕГО не создал у ворот Юнайтед.Во втором тайме они два раза перешли половину поля.Про гол я написал выше.

    17.08.2025

  • Валера Шавырин

    старичок, ну ты же игру не смотрел .. какие могут быть предсказания? ну мю же реально лучше смотрелся. а судейство.. ну пересмотри и всё поймешь. нельзя трогать вратаря во вратарской. истина же. пысы мне нынешний арс импонирует больше, чем мю

    17.08.2025

  • это был риск, все это знали. Дьокереш до португальского чемпа ничего не показывал особенного. Ну и разница между АПЛ и португальской лигой очень велика

    17.08.2025

  • как говорил маэстро - счет на табло

    17.08.2025

  • IQ-87%

    Если МЮ сыграются -то все будет нормально для начала а вот Декериш -пока -совсем мимо кассы

    17.08.2025

  • 1~18

    А почему МЮ на последнем месте?

    17.08.2025

  • andy1962

    так в том то и дело . Выиграть проигранную по матчу игру это и есть мастерство. Абсолютно точно - Арсенал будет конкурировать с Ливером и МС за чемпионство, Мю с таким составом может даже в пятерку не попасть. Матч я не смотрел, мне достаточно знать составы команд, чтобы понимать потенциал

    17.08.2025

  • Marcus Crassus

    Еще один.Ты игру видел?

    17.08.2025

  • Marcus Crassus

    Что предсказуемо?Ты игру видел?Юнайтед переиграл Арсенал по всем статьям.Плюс гол забит с нарушением.

    17.08.2025

  • andy1962

    Предсказуемо. Состав МЮ намного слабее Арсенала.

    17.08.2025

  • arno11

    По-моему гол нельзя было давать. Я удивился, что даже не стали смотреть повтор. Арсенал сделал серьезную заявку на то, что не будет бороться за титул. Забили незаслуженный гол, и если в первом тайме было какое-то подобие борьбы, то во втором тупо перешли на отбой. Ничего общего с симпатичными командами Грэхема и Венгера.

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Судейство вообще убогое, гол Арсенала это просто отмена на 100% , БАяндыра просто закрыли и оттеснили телом , ему даже не дали просто выйти с ленты.....пенальти было НА Кунье в конце не поставили , ему в ногу сыграли , но даже вар смотреть не пошёл судья, полная параша судейство, если бы у нас так остудили , уже Спартак кричал бы что с чемпионата снимается .

    17.08.2025

  • Berkut-7

    Команды не в форме вообще, очень много суеты и брака , особенно у Арсенала в атаке , наиграли на слабенькую ничью обе команды , Арсенал не заслужил 3 очка, но вот один удачный угловой и победа получилась.

    17.08.2025

  • Автогол

    Манчестер Юнайтед превратился из легендарного клуба в посмешище

    17.08.2025

    • Романо: «Манчестер Юнайтед» больше не рассчитывает на Хейлунна

    Аморим — о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала»: «Мы были лучше, но проиграли»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Челси 12 7 2 3 23-11 23
    3
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    4
    		 Кр. Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
    5
    		 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
    6
    		 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
    7
    		 Брайтон 12 5 4 3 19-16 19
    8
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    9
    		 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
    10
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    11
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    12
    		 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
    15
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    16
    		 Нот. Форест 12 3 3 6 13-20 12
    17
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    18
    		 Вест Хэм 12 3 2 7 15-25 11
    19
    		 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
    20
    		 Вулверхэмптон 12 0 2 10 7-27 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси 0 : 2
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм 2 : 2
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд 2 : 1
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд 1 : 0
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест 0 : 3
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас 0 : 2
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 9
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 7
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Янкуба Минте
    Янкуба Минте

    Брайтон

    		 4
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 9 1 3
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 9 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 11 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости