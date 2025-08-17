«Арсенал» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» в первом туре чемпионата Англии

«Арсенал» в гостях победил «Манчестер Юнайтед» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Победный гол забил защитник «канониров» Риккардо Калафьори. Итальянец отличился после углового на 13-й минуте.

В следующем туре АПЛ лондонцы дома примут «Лидс». Игра пройдет 23 августа. «Манчестер Юнайтед» 24 августа в гостях сыграет с «Фулхэмом».