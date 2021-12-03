Дубль Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Арсеналом»

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Арсенал» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:2. На 13-й минуте Эмил Смит-Роу вывел «канониров» вперед. В конце первого тайма Бруну Фернандеш сравнял счет.

После перерыва Криштиану Роналду забил свой 800-й гол в карьере и вывел манкунианцев вперед. Однако спустя 2 минуты Мартин Эдегор вернул равновесие. На 70-й минуте Роналду оформил дубль и принес своей команде победу.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» располагается на 5-й строчке.