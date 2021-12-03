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Дубль Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Арсеналом»

01:16
Криштиану Роналду. Фото Twitter
Криштиану Роналду. Фото Twitter
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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Арсенал» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 3:2. На 13-й минуте Эмил Смит-Роу вывел «канониров» вперед. В конце первого тайма Бруну Фернандеш сравнял счет.

После перерыва Криштиану Роналду забил свой 800-й гол в карьере и вывел манкунианцев вперед. Однако спустя 2 минуты Мартин Эдегор вернул равновесие. На 70-й минуте Роналду оформил дубль и принес своей команде победу.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» располагается на 5-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:2
Арсенал
Голы
Смит-Роу, 13 (0:1), Бруну Фернандеш, 44 (1:1), Криштиану Роналду, 52 (2:1), Эдегор, 54 (2:2), Криштиану Роналду, 70 (3:2)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Далот Алекс Теллес Фред Бруну Фернандеш (ван де Бек, 90 ) Мактоминай Криштиану Роналду (Марсьяль, 89 ) Рэшфорд (Лингард, 79 ) Санчо
Арсенал
Рамсдейл Уайт Габриэл Магальяйнс Томиясу Нуну Тавареш Партей Эдегор (Нкетиа, 80) Смит-Роу (Сака, 71) Эль-Нени Обамеянг (Ляказетт, 79) Мартинелли
Предупреждения
Мактоминай 45  - 
Судьи
Аткинсон

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Евгений Козинов все материалы автора

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