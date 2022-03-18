«Манчестер Юнайтед» активизирует поиски главного тренера во время паузы на матчи сборных

«Манчестер Юнайтед» воспользуется перерывом на матчи сборных, чтобы продолжить поиски нового главного тренера.

Как сообщает ESPN, руководители клуба надеются, что смогут сделать представить нового специалиста до конца сезона-2021/22. Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс») остаются двумя основными кандидатами на должность главного тренера. Вылет «ПСЖ» и «Аякса» из Лиги чемпионов воодушевил руководство «МЮ» в контексте возможных переговоров с этими тренерами.

По информации источника, руководство также следит за ситуацией Томаса Тухеля в «Челси», но до сих пор не получило никакой информации о том, что он может быть доступен летом.

Также возможными вариантами на должность главного тренера являются Луис Энрике (сборная Испании) и Хулен Лопетеги («Севилья»), а Карло Анчелотти («Реал») был назван в качестве кандидата, но только в случае необходимости краткосрочного назначения.

Напомним, что сейчас главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, который является временно исполняющим обязанности до конца нынешнего сезона. По истечении этого периода Рангник продолжит работу консультантом еще в течение двух лет.