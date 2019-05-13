"Манчестер Сити" заработал меньше "Ливерпуля, несмотря на победу в чемпионате Англии

Стали известны призовые команд английской премьер-лиги по итогам сезона-2018/19.
Призовой фонд для каждой команды чемпионата представляет собой сумму трех пунктов: фиксированный бонус, вознаграждение за место в таблице и доходы от телевизионных прав (эфир на телеканалах Sky Sports и BT Sports).
По результатам сезона больше всех заработал "Ливерпуль" – 149,5 миллионов фунтов стерлингов. На второй строчке "Манчестер Сити" – 148,1 миллионов, третье место у "Челси" – 143,1 миллиона.
Мерсисайдцы обошли "горожан" за счет ТВ-прав: матчи "Ливерпуля" транслировались в прямом эфире 29 раз, "Манчестер Сити" – 26.
"Хаддерсфилд", "Фулхэм" и "Кардифф", которые по результатам сезона покинилу премьер-лигу, заработали от 93,6 до 99,6 миллионов соответственно.
Liverpool will earn more Premier League money than Man City this season – whether they win the title or not. That's certain. And this is the predicted winnings per club if all clubs stay in the same position. pic.twitter.com/VUTQd7tfkC– Nick Harris (@sportingintel) 11 мая 2019 г.