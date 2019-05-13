"Манчестер Сити" заработает меньше "Ливерпуля, несмотря на победу в чемпионате Англии

Стали известны предварительные суммы призовых команд английской премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. Данные с предсказанием результатов опубликовал известный журналист Ник Харрис.

Призовой фонд для каждой команды чемпионата представляет собой сумму трех пунктов: фиксированный бонус, вознаграждение за место в таблице и доходы от телевизионных прав (эфир на телеканалах Sky Sports и BT Sports).

По результатам сезона больше всех заработает "Ливерпуль" – 149,5 миллиона фунтов стерлингов. На второй строчке "Манчестер Сити" – 148,1 миллиона, третье место у "Челси" – 143,1 миллиона.

Мерсисайдцы обошли "горожан" за счет ТВ-прав: матчи "Ливерпуля" транслировались в прямом эфире 29 раз, "Манчестер Сити" – 26.

"Хаддерсфилд", "Фулхэм" и "Кардифф"​, которые по результатам сезона покинилу премьер-лигу, заработют от 93,6 до 99,6 миллиона соответственно.