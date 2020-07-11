«Манчестер Сити» забил пять мячей «Брайтону». Стерлинг оформил хет-трик

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» в матче 35-го тура АПЛ. «Горожане» отправили пять безответных мячей в ворота соперника. Хет-трик оформил нападающий «Сити» Рахим Стерлинг.

Англичанин побил собственный рекорд результативности, который прежде равнялся 25 голам — столько Стерлинг забил за «Ман Сити» в сезоне-2018/19. Теперь на счету футболиста уже 27 голов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Брайтон & Хоув» — «Манчестер Сити» — 0:5 (0:2)

Голы: Стерлинг, 21 (0:1). Габриэл Жезус, 44 (0:2). Стерлинг, 53 (0:3). Бернарду Силва, 56 (0:4). Стерлинг, 81 (0:5).

«Брайтон & Хоув»: Райан, Монтойя (Лемпти, 59), Данк, Бернарду, Уэбстер, Гросс (Берн, 78), Преппер (Стивенс, 59), Муй, Биссума, Троссар (Джаханбахш, 69), Конноли (Мопей, 59).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Менди (Зинченко, 63), Гарсия (Стоунс, 72), Де Брейне (Сильва, 63), Эрнандес (Фернандинью, 72), Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Фоуден, 63).

Предупреждение: Биссума, 83.

Судья: Скотт (Англия).

11 июля. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».