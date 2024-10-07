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Сегодня, 18:05

«Манчестер Сити» выиграл у АПЛ судебное дело о правилах сделок

Алина Савинова
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«Манчестер Сити» на официальном сайте сообщил, что выиграл судебный процесс против АПЛ по вопросу сделок с ассоциированными сторонами.

Суд пришел к выводу, что первоначальные правила лиги нарушают законодательство Великобритании о конкуренции. Также было установлено, что АПЛ злоупотребила своим доминирующим положением по отношению к клубам.

«Клуб добился успеха в своем иске: правила о сделках с ассоциированными сторонами были признаны незаконными, а решения премьер-лиги по двум конкретным спонсорским сделкам «Манчестер Сити» отменены», — говорится в заявлении горожан.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. 4 июня горожане подали в суд на руководство АПЛ из-за правила сделок.

В нынешнем розыгрыше АПЛ «Ман Сити» после семи матчей идет на второй позиции в турнирной таблице.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Футбол
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 - : -
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 - : -
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
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Манчестер Сити

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Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

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Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

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Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
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