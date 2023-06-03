«Манчестер Сити» выиграл свой седьмой Кубок Англии в истории

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«Манчестер Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории. 3 июня «горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:1) в финале турнира.

Самым титулованным клубом в истории Кубков Англии является «Арсенал» — лондонцы 14 раз становились обладателями трофея (1929/30, 1935/36, 1949/50, 1970/71, 1978/79, 1992/93, 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17, 2019/20).

На счету «МЮ» — 12 побед в истории Кубка Англии (1908/09, 1947/48, 1962/63, 1976/77, 1982/83, 1984/85, 1989/90, 1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04, 2015/16).

«Манчестер Сити» имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов (10 июня, Стамбул).