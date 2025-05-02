«Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном» в 35-м туре АПЛ в пятницу, 2 мая. Игра состоится на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»: трансляция матча АПЛ (видео онлайн)

Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.

02 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)

Небесно-голубые набрали 61 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда из Вулверхэмптона с 41 баллом располагается на 13-й строчке премьер-лиги.

