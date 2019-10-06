Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». В основе гостей выйдет итальянский нападающий Патрик Кутроне. У хозяев в запасе остался украинский хавбек Александр Зинченко.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Фернандинью, Отаменди, Жоау Канселу — Давид Сильва, Эрнандес, Гюндоган — Махрез, Агуэро, Стерлинг.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу — Траоре, Боли, Коади, Саисс, Винагре — Моутинью, Невеш, Дендонкер — Хименес, Кутроне.