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Сегодня, 17:22

«Манчестер Сити» второй год подряд возглавил рейтинг футбольных клубов по доходам по версии Deloitte

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Reuters

Аудиторская компания Deloitte на официальном сайте опубликовала свой ежегодный финансовый отчет футбольных европейских клубов.

Английский «Манчестер Сити» второй сезон подряд возглавляет рейтинг футбольных клубов по доходам. За 2022 год выручка «горожан» составила 731 миллион евро.

Второе место по этому показателю занял испанский «Реал» (713,8 миллиона евро), третье — английский «Ливерпуль» (701,7 миллиона).

Рейтинг Deloitte по доходам футбольных клубов

1. «Манчестер Сити» (Англия) — 731 миллион евро

2. «Реал» (Испания) — 713,8

3. «Ливерпуль» (Англия) — 701,7

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 688,6

5. ПСЖ (Франция) — 654,2

6. «Бавария» (Германия) — 653,6.

7. «Барселона» (Испания) — 638,2

8. «Челси» (Англия) — 568,3

9. «Тоттенхэм» (Англия) — 523

10. «Арсенал» (Англия) — 433,5

11. «Ювентус» (Италия) — 400,6

12. «Атлетико» (Испания) — 393,9

13. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 356,9

14. «Интер» (Италия) — 308,4

15. «Вест Хэм» (Англия) — 301,2

16. «Милан» (Италия) — 264,9

17. «Лестер» (Англия) — 252,2

18. «Лидс» (Англия) — 223,4

19. «Эвертон» (Англия) — 213,7

20. «Ньюкасл» (Англия) — 212,3

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лестер
ФК Ливерпуль
ФК Лидс
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
ФК Эвертон
ФК Ювентус
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 МЮ 19 12 3 4 30-22 39
4
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
10
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 19 6 5 8 18-27 23
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
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38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 1
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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