«Манчестер Сити» второй год подряд возглавил рейтинг футбольных клубов по доходам по версии Deloitte
Аудиторская компания Deloitte на официальном сайте опубликовала свой ежегодный финансовый отчет футбольных европейских клубов.
Английский «Манчестер Сити» второй сезон подряд возглавляет рейтинг футбольных клубов по доходам. За 2022 год выручка «горожан» составила 731 миллион евро.
Второе место по этому показателю занял испанский «Реал» (713,8 миллиона евро), третье — английский «Ливерпуль» (701,7 миллиона).
Рейтинг Deloitte по доходам футбольных клубов
1. «Манчестер Сити» (Англия) — 731 миллион евро
2. «Реал» (Испания) — 713,8
3. «Ливерпуль» (Англия) — 701,7
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 688,6
5. ПСЖ (Франция) — 654,2
6. «Бавария» (Германия) — 653,6.
7. «Барселона» (Испания) — 638,2
8. «Челси» (Англия) — 568,3
9. «Тоттенхэм» (Англия) — 523
10. «Арсенал» (Англия) — 433,5
11. «Ювентус» (Италия) — 400,6
12. «Атлетико» (Испания) — 393,9
13. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 356,9
14. «Интер» (Италия) — 308,4
15. «Вест Хэм» (Англия) — 301,2
16. «Милан» (Италия) — 264,9
17. «Лестер» (Англия) — 252,2
18. «Лидс» (Англия) — 223,4
19. «Эвертон» (Англия) — 213,7
20. «Ньюкасл» (Англия) — 212,3
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|
2
|Ман. Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|
3
|МЮ
|19
|12
|3
|4
|30-22
|39
|
4
|Ньюкасл
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|
5
|Тоттенхэм
|19
|10
|3
|6
|37-27
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|
10
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|19
|6
|5
|8
|18-27
|23
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|2 : 1
|18.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 1
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2