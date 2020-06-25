«Манчестер Сити» все еще надеется сохранить Сане и не хочет отпускать его этим летом

«Манчестер Сити» не оставляет попыток убедить нападающего команды Лероя Сане продлить контракт с клубом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «горожане» предпримут еще одну попытку и предложат новое соглашение 24-летнему немцу. Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что Сане не стал продлевать контракт и хочет уйти из команды. Сообщается, что игрок хочет отправиться в «Баварию». Мюнхенцы готовы заплатить за форварда 40 миллионов евро, «Ман Сити» настаивает на сумме в 70 миллионов евро.

Источник утверждает, что «Ман Сити» занял принципиальную позицию и скорее готов позволить игроку уйти бесплатно, нежели уступить «Баварии» в переговорах.

24-летний немец получил разрыв крестообразной связки колена в первом матче текущего сезона — Суперкубке Англии против «Ливерпуля». Сане появился на поле в матче с «Бернли» 22 июня, эта встреча стала для него первой за долгое время за основной состав «Ман Сити».