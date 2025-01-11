«Манчестер Сити» впервые за 92 года забил 8 голов в матче Кубка Англии

«Манчестер Сити» дома разгромил клуб третьего дивизиона «Солфорд» в матче третьего раунда Кубка Англии со счетом 8:0.

По данным портала Opta, «горожане» забили восемь мячей в матче Кубка Англии впервые с января 1933 года. 92 года назад «Манчестер Сити» победил «Гейтсхед» со счетом 9:0.

«Манчестер Сити» выигрывал Кубок Англии семь раз, что является шестым результатом в истории турнира, наряду с «Астон Виллой» (7 титулов).