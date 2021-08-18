«Манчестер Сити» включился в борьбу за Влаховчиа

«Манчестер Сити» включился в борьбу за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховчиа, пишет в Twitter журналист TGR RAI Toscana Сара Мейни.

На 21-летнего серба также претендуют «Тоттенхэм» и «Атлетико». Причем испанский клуб готов выложить за игрока до 70 миллионов евро.

Тем временем, «фиалки» пытаются уговорить футболиста подписать новый контракт. Флорентийцы предлагают сербу контракт на три года с зарплатой в 3 миллиона евро в год, а за счет бонусов сумма может вырасти до 4 миллионов евро.

В прошлом сезоне Влахович в составе «Фиорентины» сыграл 37 матчей в серии А, забив 21 мяч и отдав две результативные передачи.