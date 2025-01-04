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Сегодня, 16:30

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: смотреть матч АПЛ в прямом эфире

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» встретятся в чемпионате Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и форвард Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» встретятся в матче английской премьер-лиги в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 18.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Манчестер Сити» набрал 31 очко в 19 турах АПЛ, действующие чемпионы Англии находятся на шестом месте. «Вест Хэм» с 20 очками располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
04 янв, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Вест Хэм

29 декабря «Манчестер Сити» победил «Лестер» (2:0), а «Вест Хэм» уступил «Ливерпулю» с разгромным счетом (0:5).

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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«Ньюкасл» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Арсенал 19 11 6 2 38-17 39
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 19 10 5 4 38-23 35
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
7
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 19 8 5 6 28-31 29
10
 Брайтон 19 6 9 4 29-28 27
11
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
12
 Брентфорд 19 7 3 9 33-35 24
13
 Вест Хэм 19 6 5 8 23-35 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 15:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
4.01 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.01 18:00
Борнмут – Эвертон
 - : -
4.01 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 - : -
4.01 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
4.01 18:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
4.01 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
5.01 17:00
Фулхэм – Ипсвич
 - : -
5.01 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
6.01 23:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
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