«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» встретятся в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» встретятся в матче английской премьер-лиги в субботу, 4 января. Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 18.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Манчестер Сити» набрал 31 очко в 19 турах АПЛ, действующие чемпионы Англии находятся на шестом месте. «Вест Хэм» с 20 очками располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.

29 декабря «Манчестер Сити» победил «Лестер» (2:0), а «Вест Хэм» уступил «Ливерпулю» с разгромным счетом (0:5).