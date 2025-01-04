«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм», Холанн оформил дубль в АПЛ впервые с сентября
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Вест Хэм» в матче 20-го тура АПЛ — 4:1.
Дубль оформил Эрлин Холанн. Норвежец отличился на 42-й и 55-й минутах. Форвард отметился двумя забитыми мячами в АПЛ впервые с сентября.
Еще одним голом на 58-й минуте отметился Фил Фоден. Владимир Цоуфал забил в собственные ворота на 10-й минуте.
Единственный мяч лондонцев на счету Никласа Фюллкруга.
«Манчестер Сити» (34 очка) одержал третью победу за последние 15 матчей во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ.
«Вест Хэм» (23) идет 13-м в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|
2
|Арсенал
|19
|11
|6
|2
|38-17
|39
|
3
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
10
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
11
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
14
|МЮ
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
|4.01
|15:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|1 : 2
|4.01
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|2 : 1
|4.01
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|1 : 0
|4.01
|18:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|1 : 1
|4.01
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|4 : 1
|4.01
|18:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|0 : 5
|4.01
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|5.01
|17:00
|
Фулхэм – Ипсвич
|- : -
|5.01
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|6.01
|23:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5