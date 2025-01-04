«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм», Холанн оформил дубль в АПЛ впервые с сентября

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Вест Хэм» в матче 20-го тура АПЛ — 4:1.

Дубль оформил Эрлин Холанн. Норвежец отличился на 42-й и 55-й минутах. Форвард отметился двумя забитыми мячами в АПЛ впервые с сентября.

Еще одним голом на 58-й минуте отметился Фил Фоден. Владимир Цоуфал забил в собственные ворота на 10-й минуте.

Единственный мяч лондонцев на счету Никласа Фюллкруга.

«Манчестер Сити» (34 очка) одержал третью победу за последние 15 матчей во всех турнирах и занимает шестое место в АПЛ.

«Вест Хэм» (23) идет 13-м в турнирной таблице.