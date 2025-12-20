«Манчестер Сити» всухую разгромил «Вест Хэм» и вышел на первое место в АПЛ, Холанн сделал дубль

«Манчестер Сити» дома всухую разгромил «Вест Хэм» в матче 17-го тура АПЛ — 3:0.

У хозяев дважды отличился Эрлинг Холанн, еще один мяч на счету Тиджани Рейндерса.

Холанн достиг отметки в 104 гола в АПЛ и опередил по этому показателю экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити» одержал пятую победу подряд в чемпионате Англии и вышел на первое место в турнирной таблице с 37 очками. Вторым идет «Арсенал» (36 очков), который сыграл на один матч меньше.

«Вест Хэм» занимает 18-ю строчку с 13 очками.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Ноттингем Форест», а «Вест Хэм» примет на своем поле «Фулхэм».