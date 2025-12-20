«Манчестер Сити» всухую разгромил «Вест Хэм» и вышел на первое место в АПЛ, Холанн сделал дубль
«Манчестер Сити» дома всухую разгромил «Вест Хэм» в матче 17-го тура АПЛ — 3:0.
У хозяев дважды отличился Эрлинг Холанн, еще один мяч на счету Тиджани Рейндерса.
Холанн достиг отметки в 104 гола в АПЛ и опередил по этому показателю экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Манчестер Сити» одержал пятую победу подряд в чемпионате Англии и вышел на первое место в турнирной таблице с 37 очками. Вторым идет «Арсенал» (36 очков), который сыграл на один матч меньше.
«Вест Хэм» занимает 18-ю строчку с 13 очками.
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Ноттингем Форест», а «Вест Хэм» примет на своем поле «Фулхэм».
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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|0
|0
|0-0
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5
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
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|0-0
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8
|Брайтон
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|0-0
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Челси
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|0-0
|0
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11
|Фулхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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