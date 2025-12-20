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20 декабря 2025, 19:54

«Манчестер Сити» всухую разгромил «Вест Хэм» и вышел на первое место в АПЛ, Холанн сделал дубль

Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома всухую разгромил «Вест Хэм» в матче 17-го тура АПЛ — 3:0.

У хозяев дважды отличился Эрлинг Холанн, еще один мяч на счету Тиджани Рейндерса.

Холанн достиг отметки в 104 гола в АПЛ и опередил по этому показателю экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити» одержал пятую победу подряд в чемпионате Англии и вышел на первое место в турнирной таблице с 37 очками. Вторым идет «Арсенал» (36 очков), который сыграл на один матч меньше.

«Вест Хэм» занимает 18-ю строчку с 13 очками.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Ноттингем Форест», а «Вест Хэм» примет на своем поле «Фулхэм».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 17-й тур.
20 декабря 2025, 18:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
3:0
Вест Хэм
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Эрлинг Холанн
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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