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«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» и догнал «Челси» по очкам

19:00
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«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» в матче 13-го тура чемпионата Англии. «Горожане» выиграли со счетом 2:1.

«Сити» набрал 29 очков и догнал по очкам «Челси», который сохраняет первое место в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
28 нояб, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
2:1
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Гюндоган, 33 (1:0), Фернандинью, 90 (2:0), Лансини, 90+4 (2:1)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Рубен Диаш Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган Эрнандес Бернарду Силва Стерлинг (Фернандинью, 87 ) Габриэл Жезус Махрез
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл (Цоуфал, 61) Зума Доусон Масуаку (Боуэн, 74) Джонсон Пабло Форнальс Соучек Райс Антонио Бенрама (Лансини, 59)
Предупреждения
Ляпорт 29, Жоау Канселу 61  - 
Судьи
Оливер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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