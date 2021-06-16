«Манчестер Сити» в первых 7 турах АПЛ сыграет с «Тоттенхэмом», «Челси», «Арсеналом», «Лестером» и «Ливерпулем»

АПЛ на официальном сайте опубликовала календарь матчей сезона-2021/22.

Первый тур пройдет 14 августа, последний — 22 мая.

При этом чемпион Англии «Манчестер Сити» в первых 7 турах встретится с «Тоттенхэмом», «Челси», «Арсеналом», «Лестером» и «Ливерпулем». Все эти матчи, за исключением встречи с «канонирами», команда Хосепа Гвардиолы проведет на выезде.

Первый тур АПЛ:

«Брентфорд» — «Арсенал»

«Бернли» — «Брайтон»

«Челси» — «Кристал Пэлас»

« Эвертон» — «Саутгемптон»

«Лестер» — «Вулверхэмптон»

« Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

« Ньюкасл» — «Вест Хэм»

« Норвич» — «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»