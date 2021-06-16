«Манчестер Сити» в первых 7 турах АПЛ сыграет с «Тоттенхэмом», «Челси», «Арсеналом», «Лестером» и «Ливерпулем»
12:46
АПЛ на официальном сайте опубликовала календарь матчей сезона-2021/22.
Первый тур пройдет 14 августа, последний — 22 мая.
При этом чемпион Англии «Манчестер Сити» в первых 7 турах встретится с «Тоттенхэмом», «Челси», «Арсеналом», «Лестером» и «Ливерпулем». Все эти матчи, за исключением встречи с «канонирами», команда Хосепа Гвардиолы проведет на выезде.
Первый тур АПЛ:
«Брентфорд» — «Арсенал»
«Бернли» — «Брайтон»
«Челси» — «Кристал Пэлас»
«Эвертон» — «Саутгемптон»
«Лестер» — «Вулверхэмптон»
«Манчестер Юнайтед» — «Лидс»
«Ньюкасл» — «Вест Хэм»
«Норвич» — «Ливерпуль»
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
«Уотфорд» — «Астон Вилла»
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