«Манчестер Сити» уступил «Норвичу» и потерпел первое поражение в чемпионате Англии

«Манчестер Сити» проиграл «Норвичу» в матче 5-го тура чемпионата Англии (2:3). Голом в составе «горожан» отметился нападающий Серхио Агуэро и полузащитник Родриго Эрнандес, у «канареек» отличились хавбеки Кенни Маклин и Тодд Кантуэлл, а также форвард Теему Пукки.

«Сити» с 10 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице (отставание от лидирующего «Ливерпуля» — 5 очков), «Норвич» набрал 6 очков и поднялся на 12-ю строчку.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

5-й тур

«Норвич» — «Манчестер Сити» — 3:2 (2:1)

Голы: Маклин, 18 (1:0). Кантуэлл, 28 (2:0). Агуэро, 45 (2:1). Пукки, 50 (3:1). Эрнандес, 88 (3:2).

«Норвич»: Крул, Бирам, Амаду, Годфри, Льюис, Буэндия (Дрмич, 83), Маклин, Теттей, Штиперманн (Србени, 89), Кантуэлл, Пукки.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Зинченко, Гюндоган (Де Брейне, 57), Эрнандес, Сильва (Габриэл Жезус, 57), Бернарду Силва (Махрез, 73), Агуэро, Стерлинг.

Предупреждения: Бирам, 45+2. Маклин, 64. Бернарду Силва, 69. Кантуэлл, 87.

Судья: Френд.

14 сентября. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».