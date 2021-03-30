«Манчестер Сити» установит статую Агуэро возле стадиона

Возле домашнего стадиона «Манчестер Сити» будет установлена статуя в честь нападающего команды Серхио Агуэро, сообщает официальный сайт клуба 29 марта. Ранее стало известно, что такие же статуи будут установлены в честь Давида Сильвы и Венсана Компани. Так клуб оценил вклад этих игроков в успехи «Сити».

29 марта стало известно, что Агуэро покинет клуб летом. Его контракт истекает в конце сезона. 32-летний аргентинец выступает за «Ман Сити» с 2011 года. Вместе с командой он четырежды выиграл чемпиона Англии, пять раз — Кубок лиги, один раз — Кубок Англии, а также три Суперкубка страны. Он является лучшим бомбардиром в истории «Сити» — 257 голов в 384 матчах.