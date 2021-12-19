«Манчестер Сити» установил новый рекорд Англии по количеству побед за календарный год
«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0 в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Таким образом, «горожане» установили новый рекорд. «Сити» обновил рекорд по количеству побед за календарный год.
В 2021 году команда Хосепа Гвардиола в английских турнирах одержала 34 победа. Предыдущее достижение принадлежало «Ливерпулю» (33 победы) и было установлено в 1982 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю