«Манчестер Сити» упустил победу в матче против «Кристал Пэлас». Фернандинью забил в свои ворота в добавленное время

«Манчестер Сити» упустил победу в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счетом 2:2.

До 82-й минуты «горожане» проигрывали, но дубль Серхио Агуэро вывел их вперед. Однако уже в добавленное время Фернандинью отправил мяч в свои ворота.

Теперь «Сити» отстает от лидера — «Ливерпуля» — на 13 очков, но у «красных» два матча в запасе.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

23-й тур

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» — 2:2 (0:1)

Голы: Дженк, 39 (0:1). Агуэро, 82 (1:1). Агуэро, 87 (2:1). Фернандинью, 90 — в свои ворота (2:2).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Фернандинью, Стоунс, Менди, Де Брейне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус, 62), Стерлинг (Эрнандес, 89), Бернарду Силва (Махрез, 73), Агуэро.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Кэйхилл, Томкинс, Ридевалд (Уорд, 88), Маккарти, Макартур, Куяте, Айю, Дженк (Уикхэм, 81), Заа.

Предупреждения: Макартур, 13. Айю, 26. Менди, 58.

Судья: Скотт (Англия).

18 января. Манчестер. Стадион «Этихад».