«Манчестер Сити» разгромил «Уикомб» в Кубке лиги со счетом 6:1
21 сентября 2021, 23:44
В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» победил «Уикомб Уондерерс» (6:1).
В составе победителей дубль сделал Рияд Махрез. Также отличились Кевин Де Брейне, Фил Фоден, Ферран Торрес и Коул Палмер. У гостей забил Брандон Хэнлан.
Кубок английской лиги
1/16 финала
«Манчестер Сити» — «Уикомб Уондерерс» — 6:1 (3:1)
Голы: Хэнлан, 22 (0:1). Де Брейне, 29 (1:1). Махрез, 43 (2:1). Фоден, 45+1 (3:1). Торрес, 71 (4:1). Махрез, 83 (5:1). Палмер, 88 (6:1).
«Манчестер Сити»: Стеффен, Мбете-Табу, Уилсон-Эсбранд (Палмер, 72), Барнс, Иган-Райли, Де Брейне, Лавиа, Стерлинг, Махрез, Фоден, Торрес (Макэйти, 72).
Предупреждение: Лавиа, 40.
Судья: Джоунс.
21 сентября. Манчестер. Стадион «Этихад».
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