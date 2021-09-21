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«Манчестер Сити» разгромил «Уикомб» в Кубке лиги со счетом 6:1

21 сентября 2021, 23:44
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В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» победил «Уикомб Уондерерс» (6:1).

В составе победителей дубль сделал Рияд Махрез. Также отличились Кевин Де Брейне, Фил Фоден, Ферран Торрес и Коул Палмер. У гостей забил Брандон Хэнлан.

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Манчестер Сити» — «Уикомб Уондерерс» — 6:1 (3:1)

Голы: Хэнлан, 22 (0:1). Де Брейне, 29 (1:1). Махрез, 43 (2:1). Фоден, 45+1 (3:1). Торрес, 71 (4:1). Махрез, 83 (5:1). Палмер, 88 (6:1).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Мбете-Табу, Уилсон-Эсбранд (Палмер, 72), Барнс, Иган-Райли, Де Брейне, Лавиа, Стерлинг, Махрез, Фоден, Торрес (Макэйти, 72).

Предупреждение: Лавиа, 40.

Судья: Джоунс.

21 сентября. Манчестер. Стадион «Этихад».

Манчестер Сити — Уикомб Уондерерс

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Евгений Петров все материалы автора

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